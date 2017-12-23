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В ЗКО две женщины погибли при лобовом столкновении микроавтобусов

23 декабря 2017, 13:40

Предположительно водитель для обгона впереди движущегося транспорта выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла 22 декабря в 17.40 на 94 километре автодороги Уральск-Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в местной полицейской службе, на трассе Уральск-Атырау произошло лобовое столкновение двух автомашин.

«Автомобиль Volkswagen Sharan с пассажирами направлялся из Уральска в Атырау, в противоположную сторону ехал автомобиль марки Ford также с пассажирами. Предположительно водитель для обгона впереди движущегося транспорта выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Sharan. К тому же вчера из-за сильного снегопада была плохая видимость», - пояснили в МПС ЗКО.

В результате ДТП погибли два пассажира двух автомобилей: это женщины 45 и 43 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух и более лиц».

Фото: Вести.Ru


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