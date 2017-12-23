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Ахметжан Есимов назначен главой правления Фонда «Самрук-Казына»

23 декабря 2017, 14:06

За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына», передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Правительства РК.

По поручению Президента РК Н.Назарбаева Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО «ФНБ «Самрук-Казына» нового председателя правления - Ахметжана Есимова.

Премьер-Министр отметил заслуги А.Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач. За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».

«Перед Фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-Министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу Фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.

Фото: primeminister.kz


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