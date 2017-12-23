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Задержан председатель суда Туркестана

23 декабря 2017, 14:11

Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн. тенге от его представителя.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда Серикбаев О.Н., сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн. тенге от его представителя.

С учетом собранных доказательств деяния Серикбаева О.Н. квалифицированы по ст. 190 ч.3 п.1,2 УК РК (мошенничество, в крупном размере, лицом, занимающим ответственную государственную должность).

22 декабря т.г. с санкции Есильского районного суда г. Астаны Серикбаев О.Н. заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: www.zannews.kz


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