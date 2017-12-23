Задержан председатель суда Туркестана
Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн. тенге от его представителя.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда Серикбаев О.Н., сообщает Zakon.kz.
Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн. тенге от его представителя.
С учетом собранных доказательств деяния Серикбаева О.Н. квалифицированы по ст. 190 ч.3 п.1,2 УК РК (мошенничество, в крупном размере, лицом, занимающим ответственную государственную должность).
22 декабря т.г. с санкции Есильского районного суда г. Астаны Серикбаев О.Н. заключен под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: www.zannews.kz
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