В РК продолжается программа льготного кредитования покупки новых отечественных авто

В Казахстане продолжается программа льготного кредитования покупки новых автомобилей отечественного производства, рассчитанная на 20 лет на основе револьверного кредитования. Оператором программы является Банк развития Казахстана, который выделил транш банкам-участникам на общую сумму 26 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Согласно условиям льготного кредитования стоимость одного автомобиля должна быть не более 15 миллионов тенге, срок кредитования – не более семи лет, номинальная ставка вознаграждения – до 4% годовых, эффективная ставка – не выше 7,5%, включая затраты по страхованию и оформлению автомобиля в залог.

В перечень входят определенные модели легковых авто. В АО «Азия Авто» - это Chevrolet, KIA, LADA, Škoda; в ТОО «СарыаркаАвтоПром» - SsangYong, Hyundai, JAC, Toyota, Peugeot, Geely, Ravon и Chevrolet. Полный список моделей можно посмотреть здесь.

В финансировании отечественных автопроизводителей участвуют следующие банки второго уровня: АО «Евразийский банк» (лимит 7 310 000 тыс. тенге), АО ДБ «Сбербанк России» (лимит 6 318 541 тыс. тенге), АО «Народный Банк Казахстана» (лимит 5 300 000 тыс. тенге), АО «Банк ЦентрКредит» (лимит 3 830 000 тыс. тенге), АО «Forte Bank» (лимит 1 641 459 тыс. тенге) и АО «АТФ Банк» (лимит 1 600 000 тыс. тенге).

Также действует лизинговое финансирование через АО «БРК Лизинг» для предоставления автотранспортных средств и автотехники специального назначения в лизинг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общий лимит финансирования – до 5 миллиардов тенге (за исключением сельскохозяйственной техники).

Срок лизинга - от 3 до 5 лет. Номинальная ставка вознаграждения - не более 4 % годовых. Первоначальный взнос (аванс) - 30% от стоимости предмета лизинга. Льготный период по оплате основного долга - до 6 месяцев. Дополнительные расходы (страхование, сервисное и агентское обслуживание) осуществляются за счет лизингополучателя. При погашении платежей допускается повторное лизинговое финансирование за счет возвращенных средств. Участвующие автопроизводители: ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan», ТОО «Семаз», АО «КАМАЗ-Инжиниринг», ТОО «HyundaiTransAuto», ТОО «СарыаркаАвтопром» и АО «АгромашХолдинг» .

По состоянию на 7 декабря 2017 года БРК согласовано 10 029 заявок банков второго уровня на автокредитование на общую сумму 39 221,6 млн тенге. Из них 6 банками второго уровня выдано 9 759 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 38 335,5 млн тенге.

Фото: Atameken Business Channel