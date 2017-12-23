Бауыржан Байбек поздравил Данэлию Тулешову с победой в украинском шоу «Голос. Діти»

Праздничную программу под названием «Новогодние чудеса» для детей подготовили артисты цирка, показав световое лазерное шоу.

В Казахском государственном цирке прошла новогодняя ёлка от имени акима города Алматы, в которой приняли участие более 1700 детей – отличники учебы, воспитанники детских домов, из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

Поздравить маленьких горожан с наступающим праздником пришел аким Алматы Бауыржан Байбек.

«Мы всегда с большой гордостью говорим о достижениях юных алматинцев. С каждым годом вы завоевываете все больше наград на международных олимпиадах, конкурсах научных проектов. Только в 2017 году алматинские школьники завоевали 61 золотую, 76 серебряных и 90 бронзовых медалей. В свою очередь государство проявляет постоянную заботу о вас, стремится дать вам самое лучшее образование, создать условия для всестороннего развития. Все это делается, чтобы вы росли умными, здоровыми, любили наш Казахстан, делали его известным по всему миру, а мы гордились вами. Я также хочу поблагодарить всех наших маленьких артистов, принимающих участие в праздничном концерте, которые сегодня дарят нам огонь своих сердец», - отметил аким Алматы.

Бауыржан Байбек также поздравил с победой в украинском шоу «Голос. Діти» ученицу 56 школы Данэлию Тулешову.

«Успех каждого ребенка – это успех всей страны. Данэлия, все казахстанцы гордятся тобой. Хочу пожелать тебе огромных успехов, чтобы ты из вундеркинда стала настоящей звездой мирового уровня. Я также хочу поздравить твою маму Елену. За любой победой ребенка стоит огромный труд родителей и в первую очередь мамы», - сказал Бауыржан Байбек.

Праздничную программу под названием «Новогодние чудеса» для детей подготовили артисты цирка, показав световое лазерное шоу сопровождающееся выступлениями дрессированных животных, акробатов, жонглеров, клоунов и др.

В ходе празднования от имени акима города маленьким гостям вручили подарки, в т.ч. GPS-часы с электронной системой слежения для родителей, канцелярские товары, развивающие игры, мягкие игрушки, наборы для граттажа и художников, сладкие подарки и др.