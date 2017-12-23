Радиостанция отказывается от песен Торегали Тореали из-за скандала

Радиостанция OrdaFM снял с эфира песни Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил директор радио Азамат Исаев в Instagram.

"Я директор OrdaFM официально заявляю, что после вчерашнего инцидента с певцом Торегали Тореали, мы с коллективом решили снять с эфира все его песни, до того как артист не принесет публичные извинения жителю города Павлодар, где проходил концерт", - написал Азамат Исаев.

Напомним, ранее в Сети появилось видео якобы с концерта Торегали Тореали, где он со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

Фото: iArtist.kz