Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Instagram Кадырова оказался недоступен

23 декабря 2017, 15:03

Также недоступна страница главы Чечни в Facebook.

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен. При попытке зайти на страницу политика соцсеть выдает уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна», передает Лента.ру.

Пока неясно, удалил ли Кадыров свою страницу или в работе соцсети произошел сбой. Пользователи сервиса жаловались на неполадки 21 декабря.

Также недоступна страница главы Чечни в Facebook.

В июне 2015 года Кадыров убирал аккаунт в Instagram под замок. Позднее он снова сделал учетную запись доступной для всех. Глава Чечни завел Instagram в 2013-м.

По данным «Медиалогии», Кадыров — самый цитируемый в российской прессе блогер среди руководителей регионов. На втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...