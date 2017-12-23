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Путин сыграл в хоккей у стен Кремля

23 декабря 2017, 15:36

Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля, пишет ТАСС.

«Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади», - сообщил сайт Президента РФ.

Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один, создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы страны. В правление лиги вошли отечественные звезды хоккея, ставшие кураторами проекта в регионах. Действующим победителем первенства является команда из Екатеринбурга «Авто».

Фото: © Алексей Никольский/ТАСС


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