В Сети появился промо-ролик к бою Фирузы Шариповой за титул IBO
23 декабря 2017, 15:43
Соперницей будет Джемилла Гонтарюк из Бельгии.
В сети появился промо-ролик к бою Фирузы Шариповой в Алматы за титул IBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперницей казахстанской боксерши будет Джемилла Гонтарюк из Бельгии. Поединок состоится на Almaty Arena 30 декабря. Также на кону будет стоять пояс WBC Silver.
Фируза Шарипова уложилась в лимит веса за неделю до боя.
Фото: allfight.ru
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com