В Сети появился промо-ролик к бою Фирузы Шариповой за титул IBO

Соперницей будет Джемилла Гонтарюк из Бельгии.

В сети появился промо-ролик к бою Фирузы Шариповой в Алматы за титул IBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей казахстанской боксерши будет Джемилла Гонтарюк из Бельгии. Поединок состоится на Almaty Arena 30 декабря. Также на кону будет стоять пояс WBC Silver.

Фируза Шарипова уложилась в лимит веса за неделю до боя.

Фото: allfight.ru