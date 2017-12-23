В Алматы к малышам из детдома Дед Мороз спустился с неба

В Алматы детей дошкольного возраста из детского дома с наступающим Новым годом поздравили местные органы военного Управления и воспитанники военно-патриотического клуба «Киров» - альпинисты в образе Деда Мороза и Снегурочки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны г. Алматы.

Появление зимнего волшебника через окно вызвало бурю эмоций не только у детей, но и у взрослых. Ребята из военно-патриотического клуба говорят, что вручать подарки - работа более приятная и творческая. Сказочного волшебника восторженно встретила детвора, где каждый ребёнок, пытаясь порадовать Дедушку Мороза, рассказывал по традиции стихотворения и пел песни. Конечно же, каждому из детей Дед Мороз вручил новогодние подарки.

Акция стартовала 21 декабря. Такая акция проводится впервые и в дальнейшем будет проводиться ежегодно. Юные армейцы из военно-патриотического клуба поздравляют весьма оригинальным способом не только детишек из детскиx домов, но и жителей мегаполиса, спускаясь с крыш высотныx зданий в дома тех, кто желает удивить своиx детей и близкиx. К примеру, сегодня поздравили семью, живущую на 8-м этаже. Дед Мороз спустился с 12-го этажа и через окно вошел к 9-летнему мальчику, который от увиденного восторженно вскрикнул: "Мама, к нам с неба спустился Дед Мороз"!

Напомним, что Алматинский военно-патриотический клуб «Киров» обучает своих воспитанников начальной военной подготовке , альпинизму. Тренировки в альпинизме и скалолазании проходят по-разному. В альпинизме, кроме отработки техники лазания, требуется также отработка навыков использования снаряжения для передвижения и страховки на рельефе, развитие тактического мышления и изучение ряда прикладных дисциплин - ориентирование, радиосвязь, техника спасательных работ и т.д. В физической подготовке особое внимание уделяется повышению выносливости. На сегодняшний день в Алматы несколько десятков военно-патриотических клубов, которые курирует Департамент по делам обороны.