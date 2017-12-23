Малоизученный, но отчаянно смешной факт — кошки могут синхронизироваться
Мы не знаем, как им это удается, но эти фотографии подтверждают невероятное.
Мы не знаем, как им это удается, но эти фотографии подтверждают невероятное. Кошки могут синхронизироваться друг с другом. Это факт малоизученный, но временами отчаянно смешной.
«Раньше я ныл, что у меня нет кота, теперь у меня есть кот и я ною, что у меня нет второго кота», — подумает каждый человек, посмотревший этот пост.
Источник: AdMe.ru
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