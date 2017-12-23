Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Малоизученный, но отчаянно смешной факт — кошки могут синхронизироваться

23 декабря 2017, 15:55

Мы не знаем, как им это удается, но эти фотографии подтверждают невероятное.

Мы не знаем, как им это удается, но эти фотографии подтверждают невероятное. Кошки могут синхронизироваться друг с другом. Это факт малоизученный, но временами отчаянно смешной.

«Раньше я ныл, что у меня нет кота, теперь у меня есть кот и я ною, что у меня нет второго кота», — подумает каждый человек, посмотревший этот пост.

Источник: AdMe.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...