Эксперт о визите Жээнбекова в Казахстан: настроен на сотрудничество

Жээнбеков прибудет в Астану в понедельник, визит продлится два дня.

О предстоящем визите Сооронбая Жээнбекова в Казахстан рассказала заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева.

По словам Субакожаевой, Сооронбай Жээнбеков посетит Казахстан с официальным визитом 25-26 декабря по приглашению Нурсултана Назарбаева.

В рамках визита планируются встречи в узком кругу, а также проведение переговоров в расширенном формате, в ходе которых лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, а также сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Первая встреча между двумя президентами состоялась 30 ноября на полях юбилейного заседания Совета коллективной безопасности в Минске. По итогам главы государств подписали дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству, по взаимодействию в сфере налогового и таможенного администрирования, скрепили договором сотрудничество в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Предстоящие переговоры лидеров двух стран дадут импульс к реализации дорожной карты, а также решению других вопросов двустороннего характера, отметила Айзада Субакожоева.

По ее словам, кыргызская сторона позитивно настроена на дальнейшее укрепление традиционных отношений дружбы, сотрудничества, стратегического партнерства с Казахстаном на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, взаимного уважения.

Айзада Субакожоева рассказала также, что по итогам визита планируется подписание важных документов — соглашение по режиму кыргызско-казахстанской границы, а также договор о демаркации границы. Кроме того, будет принято совместное заявление двух глав, добавила представитель президента Кыргызстана.

Также планируется встреча с премьер-министром Казахстана Сагинтаевым.

После визита в Астану Жээнбеков по приглашению президента России отправится в Москву на неформальную встречу глав СНГ, где состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Источник: Sputnik. Фото: Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев