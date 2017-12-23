На Атырауском НПЗ снова произошло возгорание

Возгорание было ликвидировано через 10 минут.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря.

"Был не пожар, а случай горения. Площадь возгорания – один квадратный метр. Ликвидировали его спустя 10 минут", — прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

11 декабря на территории Атырауского НПЗ произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки. Жертв и пострадавших не было. Сообщалось, что инцидент не повлияет на ход завершения модернизации завода.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото: Sputnik, Сергей Ким