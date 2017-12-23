На Атырауском НПЗ снова произошло возгорание
Возгорание было ликвидировано через 10 минут.
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря.
"Был не пожар, а случай горения. Площадь возгорания – один квадратный метр. Ликвидировали его спустя 10 минут", — прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.
11 декабря на территории Атырауского НПЗ произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки. Жертв и пострадавших не было. Сообщалось, что инцидент не повлияет на ход завершения модернизации завода.
Источник: Sputnik Казахстан. Фото: Sputnik, Сергей Ким
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