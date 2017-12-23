Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На Атырауском НПЗ снова произошло возгорание

23 декабря 2017, 17:24

Возгорание было ликвидировано через 10 минут.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря.

"Был не пожар, а случай горения. Площадь возгорания – один квадратный метр. Ликвидировали его спустя 10 минут", — прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

11 декабря на территории Атырауского НПЗ произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки. Жертв и пострадавших не было. Сообщалось, что инцидент не повлияет на ход завершения модернизации завода.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото: Sputnik, Сергей Ким


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...