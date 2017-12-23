В Павлодарской области купили 42 тысячи лишних учебников

Служба внутреннего аудита Павлодарской области выявила излишнее приобретение 42,5 тысяч экземпляров школьных учебников на сумму около 60 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Закуп учебников планируется не совсем корректно, - сказал на коллегии областного управления образования руководитель ведомства Дiнислам Болатханұлы. - Они превышают необходимый фонд более чем на 10%».

Как сообщила руководитель службы внутреннего аудита Павлодарской области Ольга Крупникова, с учетом дополнительных от 10 до 20% в целом по области приобретено излишних 42,5 тысяч экземпляров на сумму 60 млн тенге. В основном это учебники по английскому языку.

«По Павлодару годовая сумма финансирования составляла 480 млн тенге, фактически с учетом 20% резерва приобретено на 30 млн тенге больше - это около 20 тысяч книг», - уточнила Ольга Крупникова.

Так, по данным службы внутреннего аудита, в областном центре для 3980 пятиклассников куплено 5292 учебника английского языка, что больше на 1300 экземпляров, для семиклассников таких учебников приобретено больше на 1170. В два раза превышена цифра в Экибастузе. В Успенском районе 143 ученикам приобретено 224 учебника.

«В 2018 году мы увеличили бюджет для приобретения книг, - сказал аким области Булат Бакауов. - Надо разобраться, как используется остаток, насколько он необходим. Давайте покупать то, что надо, а не вкладывать деньги в то, что будет лежать в библиотеках».

Отметим, что на следующий год на приобретение учебников и учебно-методических комплексов для 3, 6, 8, 10 классов предусмотрено направить 1,4 млрд тенге, из областного бюджета выделено 643 млн тенге на закуп рабочих тетрадей для 1-3 классов, учебников по полиязычию и циклу фондирования.