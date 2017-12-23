Школьников подозревают в избиении учителя

Преподаватель музыки приехал в родной аул попрощаться с родителями перед армией.

В Акмолинской области два школьника подозреваются в избиении учителя музыки, возбуждено уголовное дело сообщили Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел региона.

Как рассказали в ДВД, инцидент произошел 19 декабря в селе Наурызбай батыр Бурабайского района. Учитель — 22-летний М. — приехал в родное село попрощаться с родителями, поскольку его призвали в ряды казахстанской армии. Вечером он вышел встретиться с другом, по предварительной версии, вместе с сельской молодежью они распивали спиртное.

Затем двое несовершеннолетних девятиклассника побили педагога, которого потом пришлось госпитализировать в Бурабайскую центральную райбольницу.

"Поэтому факту начато досудебное производство по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего", — проинформировала пресс-секретарь ДВД Гульнар Пинчук.

Напомним, это уже не первые факты правонарушений среди молодежи в Бурабайском районе. Здесь 23 февраля двое 16 и 17-летние подростки жестоко убили в селе Дмитриевка трех человек. Далее в поселке Бурабай местная молодежь 7 апреля устроила разборки после дня рождения, в результате 18-летний студент от полученных ножевых ранений скончался.

Фото © Sputnik / Анна Соловьева