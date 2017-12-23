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Казахстанская делегация посетила Казань с рабочим визитом

23 декабря 2017, 17:53

Возглавил делегацию заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев.

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым посетила Казань с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Первым объектом для посещения стал ИТ-парк, резидентами которого являются 143 стартапа. Во время визита заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр информации и связи Роман Шайхутдинов рассказал об основных достижениях Республики в области развития ИТ-технологий. Так, по словам вице-премьера, Татарстан полностью отказался от бумажного документооборота, сейчас ежедневно 200 тыс. документов и 165 тыс. резолюций создаются в электронном формате. Также цифровизацией широко охвачены все социальные сферы. В информационной системе «Электронное здравоохранение» работают 18,5 тыс. медицинских сотрудников. А пользователями системы «Электронное образование» стали более миллиона татарстанцев, в том числе учителя и родители.

Кроме того, делегации была представлена информационная система «ГЛОНАСС + 112». Сегодня к ней подключены все экстренные оперативные службы Татарстана. Это позволяет синхронизировать и координировать их работу в любых непредвиденных ситуациях. Также данная система дает возможность отслеживать сигналы от пострадавших и организовать оказание помощи в очень короткие сроки.

В рамках посещения ИТ-парка состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ГАУ «ИТ-парк» и АО «Казахтелеком». Меморандум предполагает установление партнерских отношений и обмен опытом в области развития технологий облачного хранения, информационной безопасности, искусственного интеллекта, интернета вещей и в других направлениях.

Далее состоялся визит делегации в Особую экономическую зону «Иннополис», где были представлены разработки Университета Иннополис в области информационных технологий. Сам «Иннополис» является городом, жители которого — талантливые разработчики. На территории города действуют пять налоговых льгот и создана вся необходимая инфраструктура для проживания.

Фото primeminister.kz


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