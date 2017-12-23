Роналду выйдет в стартовом составе "Реала" в матче против "Барселоны"

Зинедин Зидан выпустил с первых минут 11 футболистов, среди которых и Роналду.

Мадридский клуб объявил стартовый состав на сегодняшнее "класико". Роналду всё-таки выйдет на поле "Сантьяго Бернабеу" с начала матча.

Зинедин Зидан выпустил с первых минут 11 следующих футболистов: Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Ковачич, Криштиану Роналду, Бензема.

Эрнесто Вальверде ответил следующим сочетанием игроков: Тер Штеген, Пике, Фермален, Жорди Альба, Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, Иньеста, Суарес, Месси.