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В Ирландии гетеросексуалы поженились, чтобы не платить налог на наследство

23 декабря 2017, 18:44

Для 83-летнего Мерфи это первый брак, для 58-летнего О'Салливана – второй (в первый раз он был женат на женщине).

Два гетеросексуальных ирландца вступили в однополый брак, чтобы один из них смог избежать выплаты значительного налога на наследство по завещанию второго, пишет The Guardian.

Мэтт Мерфи обнаружил, что если завещает Майклу О'Салливану cвой дом, как намеревался, О'Салливану придется заплатить налог €50 тысяч. Для уплаты налога получателю недвижимости пришлось бы продать дом.

Когда оба они обсуждали с друзьями создавшуюся ситуацию, одна из знакомых в шутку посоветовала Мерфи и О'Салливану пожениться, что они и сделали. Для 83-летнего Мерфи это первый брак, для 58-летнего О'Салливана – второй (в первый раз он был женат на женщине).

Мерфи и О'Салливан дружат 30 лет. О'Салливан ухаживает за своим другом, который страдает от артериального заболевания, затронувшего зрение.

Однополые браки в Ирландии легализовали в мае 2015 года. Это первая страна, которая провела референдум по вопросу легализации однополых браков.

Фото: REUTERS / Cathal McNaughton


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