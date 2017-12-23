Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Грабитель проник ночью в петербургский фастфуд и сбежал в ужасе

23 декабря 2017, 17:46

Он получил отпор от начальника смены и ретировался, брызнув в лицо сотруднику общепита из газового баллончика.

Вооруженному налетчику пришлось спасаться бегством из ресторана быстрого питания KFC на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, который он решил ограбить ночью.

Мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, зашел в заведение после его закрытия и попытался пробраться к кассе, но получил отпор от начальника смены и ретировался, брызнув в лицо сотруднику общепита из газового баллончика.

Нападение произошло 20 декабря, а спустя двое суток полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего безработного мигранта из Узбекистана. Несмотря на то что вылазка была неудачной, молодого человека привлекут к уголовной ответственности за разбой (статья 162 УК).

11 октября в Томске грабитель с трудом сбежал от трех работниц почтового отделения. Нападение произошло в разгар рабочего дня. Мужчина пытался утащить лоток с деньгами из кассы, но сотрудницам учреждения удалось отнять его у налетчика и выбить из рук преступника оружие — аэрозольный баллончик.

Фото Андрей Иглов / РИА Новости. Источник: Лента.ру


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...