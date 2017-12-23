Грабитель проник ночью в петербургский фастфуд и сбежал в ужасе

Он получил отпор от начальника смены и ретировался, брызнув в лицо сотруднику общепита из газового баллончика.

Вооруженному налетчику пришлось спасаться бегством из ресторана быстрого питания KFC на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, который он решил ограбить ночью.

Мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, зашел в заведение после его закрытия и попытался пробраться к кассе, но получил отпор от начальника смены и ретировался, брызнув в лицо сотруднику общепита из газового баллончика.

Нападение произошло 20 декабря, а спустя двое суток полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего безработного мигранта из Узбекистана. Несмотря на то что вылазка была неудачной, молодого человека привлекут к уголовной ответственности за разбой (статья 162 УК).

11 октября в Томске грабитель с трудом сбежал от трех работниц почтового отделения. Нападение произошло в разгар рабочего дня. Мужчина пытался утащить лоток с деньгами из кассы, но сотрудницам учреждения удалось отнять его у налетчика и выбить из рук преступника оружие — аэрозольный баллончик.

Фото Андрей Иглов / РИА Новости. Источник: Лента.ру