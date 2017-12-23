Собчак представила предвыборную программу

Ранее сообщалось, что Собчак выдвинули кандидатом в президенты.

Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, представила свою предвыборную программу. Она опубликована на сайте Собчак.

Программа получила название «123 трудных шага». В ее разработке участвовали независимые эксперты и партия «Гражданская инициатива».

На сайте Собчак говорится, что ее сторонники призывают к обсуждению программы всех российских граждан.

«Наша команда будет уточнять и дополнять этот документ до самого окончания избирательной кампании», — отмечается в сообщении.

Программа Собчак поделена на четыре больших раздела: внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика. Каждый из них делится еще на 2-4 пункта.

Фото с сайта sobchakprotivvseh.ru