Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Задержания в порту Курык прокомментировали в областном ДВД

23 декабря 2017, 19:22

В полиции рассказали, в чем обвиняют задержанных.

Сотрудники по борьбе с незаконной миграцией управления миграционной службы ДВД Мангистауской области задержали 103-х граждан ближнего зарубежья в порту Курык 22 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

- В ходе проверки было установлено, что указанные граждане осуществляли трудовую деятельность без соответствующего на то разрешения уполномоченного органа, - сообщает пресс-служба ДВД области.

Задержанных обвиняют в нарушении правил пребывания иностранцев в Республике Казахстан. Материалы будут переданы в органы суда для дальнейшего процессуального решения.

Напомним, ранее стало известно о спецоперации в Курыке.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...