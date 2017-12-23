Задержания в порту Курык прокомментировали в областном ДВД

В полиции рассказали, в чем обвиняют задержанных.

Сотрудники по борьбе с незаконной миграцией управления миграционной службы ДВД Мангистауской области задержали 103-х граждан ближнего зарубежья в порту Курык 22 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

- В ходе проверки было установлено, что указанные граждане осуществляли трудовую деятельность без соответствующего на то разрешения уполномоченного органа, - сообщает пресс-служба ДВД области.

Задержанных обвиняют в нарушении правил пребывания иностранцев в Республике Казахстан. Материалы будут переданы в органы суда для дальнейшего процессуального решения.

Напомним, ранее стало известно о спецоперации в Курыке.