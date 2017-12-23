"Барыс" проиграл "Нефтехимику" всухую
23 декабря 2017, 19:37
Счет составил 4:0.
Вечером в субботу, 23 декабря, на "Барыс Арене" в Астане в матче между столичным "Барысом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска казахстанская команда проиграла всухую, передает Zakon.kz.
Счет матча составил 4:0.
Игра проходила в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Шайбы:
0:1 — 38:01 Галимов (Нестрашил). В равенстве
0:2 — 42:29 Эверберг (Хайруллин, Галимов). В равенстве
0:3 — 44:36 Шиксатдаров (Пиганович). В меньшинстве
0:4 — 46:47 Якимов (Пиганович). В меньшинстве
Фото ХК Барыс
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