"Барыс" проиграл "Нефтехимику" всухую

Вечером в субботу, 23 декабря, на "Барыс Арене" в Астане в матче между столичным "Барысом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска казахстанская команда проиграла всухую, передает Zakon.kz.

Счет матча составил 4:0.

Игра проходила в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Шайбы:

0:1 — 38:01 Галимов (Нестрашил). В равенстве

0:2 — 42:29 Эверберг (Хайруллин, Галимов). В равенстве

0:3 — 44:36 Шиксатдаров (Пиганович). В меньшинстве

0:4 — 46:47 Якимов (Пиганович). В меньшинстве

Фото ХК Барыс