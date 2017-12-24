На Украине зафиксировали 300 вспышек африканской чумы свиней за 5 лет
Недавно была обнаружена 301-я вспышка.
За прошедшие пять лет на Украине было зафиксировано 300 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что недавно была обнаружена 301-я вспышка данного заболевания в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.
Уточняется, что за прошедшие пять лет вирус был зафиксирован во всех областях страны.
В сентябре в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) запретили ввоз продукции из мяса свинины со всей территории Украины.
Решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на Украине.
АЧС - одна из опаснейших болезней свиней, является неизлечимой. При этом вирус не передается человеку и является безопасным для его здоровья.
Фото ukrinform.com
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