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Падение гимнастки цирка с высоты сняли на видео

24 декабря 2017, 01:04

Ролик разместили в соцсетях.

В Астане гимнастка цирка упала с высоты. Момент был снят на видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram на странице ZTB. Как сообщается в подписи к видео, инцидент произошел на шоу-программе "Новогодняя сказка", которая второй день идет в столичном цирке.

"Да, произошло падение воздушной гимнастки с высоты трех метров. Ее сразу доставили в больницу, сделали снимок. Так как инцидент произошел в выходной день, врачи осмотрят гимнастку в понедельник. Разговаривали с ней, чувствует она себя нормально. Получила травмы неопасные для жизни и здоровья. В скором времени вернется на манеж и продолжит свои выступления", - сообщили в администрации столичного цирка.


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