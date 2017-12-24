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Причину неприятного запаха горячей воды ищет спецкомиссия в Караганде

24 декабря 2017, 06:00

Наблюдается поток жалоб от граждан из разных районов города.

Причину серого цвета горячей воды, поступающей по центральным магистральным сетям в квартиры карагандинцев, и неприятного запаха воды начала устанавливать специальная комиссия, передает МИА «Казинформ».

Комиссия создана решением руководства отдела жилищно-коммунального хозяйства, коммунальных предприятий и акимата Караганды. Стороны сочли необходимым коллегиально искать причину подачи некачественной воды в квартиры потребителей, поскольку наблюдается поток жалоб от граждан из разных районов города.

«В связи с поступлением жалоб от жителей многоэтажек на неприятный запах горячей воды решено провести комиссионные обследования. Специалисты проверят весь цикл, включая объекты водоподготовки», - сообщили в городском акимате.

Качество воды будут сотрудники акимата, отдела жизнеобеспечения, специалисты теплопроизводящей компании ТОО «Караганда Энергоцентр», теплопередающей компании ТОО «Теплотранзит Караганда», теплоснабжающей компании ТОО «КарагандыЖылуСбыт», водоснабжающей компании ТОО «Караганды Су».

Фото: inform.kz


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