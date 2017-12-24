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В аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета

24 декабря 2017, 06:14

Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.

Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости


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