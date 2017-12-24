В аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета
Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.
В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.
Пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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