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Солист Muse Мэттью Беллами сделал предложение своей девушке

24 декабря 2017, 07:37

Музыкант сделал предложение спустя несколько дней после 28-летия девушки.

Солист британской рок-группы Muse Мэтью Беллами сделал предложение своей возлюбленной — модели Эль Эванс, сообщает Лайф.

Эванс показала кольцо, которое певец преподнёс ей на помолвку. Модель рассказала, что хотела удивить всех на Рождество, однако не могла больше ждать и поделилась новостью.

Музыкант сделал предложение спустя несколько дней после 28-летия девушки.

Фото: © Instagram elloelle


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