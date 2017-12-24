Солист Muse Мэттью Беллами сделал предложение своей девушке
Музыкант сделал предложение спустя несколько дней после 28-летия девушки.
Солист британской рок-группы Muse Мэтью Беллами сделал предложение своей возлюбленной — модели Эль Эванс, сообщает Лайф.
Эванс показала кольцо, которое певец преподнёс ей на помолвку. Модель рассказала, что хотела удивить всех на Рождество, однако не могла больше ждать и поделилась новостью.
Музыкант сделал предложение спустя несколько дней после 28-летия девушки.
Фото: © Instagram elloelle
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