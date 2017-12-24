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В Канаде поезд сбил музыканта, дурачившегося на платформе

24 декабря 2017, 07:58

На видео молодого мужчину, "регулирующего" руками движение поездов, подбрасывает в воздух прибывающий состав.

В метро канадского города Торонто поезд сбил стоявшего на платформе пассажира, пишет РИА Новости.

На видео молодого мужчину, "регулирующего" руками движение поездов, подбрасывает в воздух прибывающий состав. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако в полицейском рапорте подобной информации нет.

Позже выяснилось, что "регулировщиком" был канадский исполнитель, выступающий под псевдонимом Lil Evil. Мужчина остался жив, однако получил серьезные травмы. После инцидента он опубликовал фото на своей странице в Instagram в поддерживающем воротнике и с разбитой губой. Lil Evil также признался, что находился под воздействием "Ксанакса" и алкоголя.

Фото: скриншот


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