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Названы самые необычные секс-травмы

24 декабря 2017, 08:12

Пятая травма связана с зубными брекетами.

Врачи скорой помощи назвали шесть самых странных и необычных травм, полученных во время секса, которые они когда-либо видели, передает Лента.ру.

Первая травма, о которой рассказали доктора, — ожог половых органов остатками острой пищи, которую употребил перед сексом один из партнеров. Вторая группа причин вызова скорой, удивлявшая медиков, — различные инородные предметы в заднем проходе, например, клубень картофеля.

Третий случай, с которым пришлось столкнуться врачам, — сильное раздражение влагалища от шипучих конфет, использованных супругами во время полового акта ради эксперимента.

Четвертое — перелом пениса в разных необычных обстоятельствах. К примеру, один мужчина заявил медикам, что получил эту травму, врезавшись в столб.

Пятая травма связана с зубными брекетами: один из партнеров поцарапал ими другого и занес инфекцию.

Шестая — застрявшее на пенисе обручальное кольцо. Врачи поделились историей 60-летнего мужчины, который страдал эректильной дисфункцией. Он нашел совет о кольце в интернете и решил попробовать вылечиться таким способом. В итоге врачам пришлось распиливать металл. «Когда мы попытались снять кольцо с помощью инструмента, оно засветилось ярко-оранжевым цветом. Выглядело так же, как во "Властелине колец"», — сказал доктор, к которому попал пострадавший.

Фото: Brian Snyder / Reuters


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