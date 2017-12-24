В США скончался отец Мэтта Дэймона
У Кента Дэймона была множественная миелома, в последние месяцы его состояние ухудшалось.
В США в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с раком скончался отец актёра Мэтта Дэймона Кент Дэймон, сообщает Лайф.
У Кента Дэймона была множественная миелома, в последние месяцы его состояние ухудшалось.
Ранее Мэтт отмечал, что прогнозы относительно здоровья его отца оставляют желать лучшего.
После того как Дэймон узнал о диагнозе отца, он стал вкладывать средства в исследования в области лечения рака и организовал благотворительные фонды в Лос-Анджелесе.
Фото: © twitter/New York Daily News
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