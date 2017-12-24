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Новости за сегодня

Снежное воскресенье ожидает казахстанцев

24 декабря 2017, 09:22

Местами возможен туман, метель, гололед, усиление ветра.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, лишь на востоке, юго-востоке погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами возможен туман, метель, гололед, усиление ветра.

В Кызылординской, Жамбылской областях будет туман, гололед, днем ветер 15-20, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях - метель, туман, днем местами ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях - гололед.

В Южно-Казахстанской области ночью местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Мангыстауской областях ожидается туман, гололед. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях возможна метель, ветер 15-20 м/с. Днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях - ветер 15-20 м/с.

В Астане днем: снег, -3°

В Алматы днем: частично облачно, 2°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: www.goodfon.ru


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