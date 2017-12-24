Boxingnews24.com признал Головкина лучшим боксером 2017 года

Был сложный выбор между Головкиным и Ломаченко.

Популярное издание Boxingnews24.com составило список лучших боксеров 2017 года вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

Первое место занял казахстанский чемпион Геннадий Головкин.

«Был сложный выбор между Головкиным и Ломаченко, но GGG победил благодаря усилиям, продемонстрированным в поединках с Джейкобсом и „Канело“. В бою с Альваресом была зафиксирована ничья, однако, по мнению большинства, Головкин в тот вечер был сильнее», — пишет журналист портала Шон Джонс.

Список лучших боксеров 2017 года по версии Boxingnews24.com:

1. Геннадий Головкин

2. Василий Ломаченко

3. Теренс Кроуфорд

4. Энтони Джошуа

5. Срисакет Сор Рунгвиса

6. Андре Уорд

7. Александр Усик

8. Джермелл Чарло

9. Эррол Спенс

10. Майки Гарсия

Ожидается, что 5 мая следующего года казахстанец вновь встретится с мексиканцем Саулем Альваресом.

Фото: SPORTS.KZ