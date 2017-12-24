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Парламент Чечни ушел из Instagram

24 декабря 2017, 10:00

Глава Чечни рассказал, что зарегистрировался в социальной сети Mylistory.

Депутаты парламента Чеченской республики приняли решение уйти из соцсети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа, пишет Лента.ру.

«Депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт до тех пор, пока не разблокируют страницу Рамзана Кадырова», — указано в новостном релизе.

Ранее в субботу Кадыров сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки» по указанию Госдепа США.

Также глава Чечни рассказал, что зарегистрировался в социальной сети Mylistory.

«Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении. Сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики», — написал Кадыров.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости


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