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Кандидатка в президенты России обвинила соперницу в плагиате

24 декабря 2017, 10:22

В своей программе Гордон планирует сделать акцент на правах женщин и детей.

Певица и журналист Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, обвинила Ксению Собчак в плагиате. Об этом она написала в своем Facebook, сообщает Лента.ру.

«То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения. Если заглавной идеей своей программы она делает мое предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, то отчего бы ей честно не объединяться с теми, кто хочет того же», — написала она.

«Я начинаю думать, что тот дурацкий скандал на радио двух малолетних дур был почти интуитивным. Я не терплю вранье и лицемерие...», — добавила Гордон, вспомнив эфир 2008 года на радио «Маяк», в ходе которого ведущая Гордон и гость студии Собчак вышли за рамки обсуждаемой темы и перешли на личности с использованием уличной лексики.

30 октября Гордон объявила о намерении побороться за высший государственный пост. В своей программе она планирует сделать акцент на правах женщин и детей.

Телеведущая Ксения Собчак, позиционирующая себя как кандидата «против всех», идёт на выборы от «Гражданской инициативы» экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Накануне съезд партии принял решении о выдвижении ее кандидатуры на выборах.

Фото: katyagordon. ru / Globallookpress.com


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