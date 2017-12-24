От прививок отказались родители более 1000 детей в Мангистау

С 2018 года в области заработает координационный совет по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

О причинах отказа от вакцинации рассказала Гульзада Максимова, руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья, пишет Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

В 2016 году количество родителей, отказавшихся от прививок, составило 1 116 человек.

«Наибольшее число отказников - 569 человек - в этом году зарегистрировано в Актау. В Мунайлинском районе от прививок отказались родители 180 детей. Из 1 092 человек 514 родителей не стали участвовать в программе вакцинации по личным убеждениям. По религиозным мотивам - 412 человек, 141 родитель выразил недоверие к вакцинации, 25 человек отказались от прививок, получив негативную информацию о вакцинации в интернете», - прокомментировала Гульзада Максимова.

По ее словам, с 2018 года в области заработает координационный совет по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

«Откроется одноименный центр, где будут обучать аллергологов, невропатологов и других узких специалистов. Обучение будут проводить специалисты из республиканских клиник. В дальнейшем они совместно с эпидемиологами будут работать с населением по пропаганде программы вакцинации», - рассказала Гульзада Максимова.

Также с 1 января 2018 года в Казахстане заработает многоканальная «горячая линия» по вопросам вакцинации населения. На номер 8 800 070 0830 можно дозвониться круглосуточно как с городских номеров, так и с номеров любого сотового оператора. Звонок бесплатный. На вопросы населения будут отвечать иммунологи и врач-эпидемиолог. Напомним, по числу отказов по религиозным мотивам Мангистауская область занимает третье место.

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