Турецкий футболист дважды за секунду сделал работу вратаря
24 декабря 2017, 11:29
Футболист остался на линии ворот во время подачи «Бешикташем» углового и подстраховал допустившего ошибку на выходе вратаря.
Защитник турецкого «Сивасспора» Зия Эрдал дважды за секунду спас свою команду от гола в матче турецкой Суперлиги с «Бешикташем». Видео было опубликовано на странице Drafts в Twitter, пишет Лента.ру.
Футболист остался на линии ворот во время подачи «Бешикташем» углового и подстраховал допустившего ошибку на выходе вратаря. Вначале он грудью принял мяч после удара с пяти метров, а затем в падении ногой достал мяч после добивания.
Встреча прошла в субботу, 23 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сивасспора».
Сэйвищеееееее! pic.twitter.com/V3UbfFoNBa— Drafts (@dotrustaff) 23 декабря 2017 г.
Фото: скриншот
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