Заслуженный педагог Актюбинской области повесился в сарае

Тело 63-летнего учителя нашли накануне Дня Независимости, передает Zakon.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".

Трагедия произошла в поселке Кемерши, что в Байганинском районе. В деревянном сарае средней школы имени К. Жазыкова висел труп 63-летнего Айбек О., который более 30 лет трудился в сельской школе военруком.

«Он был уважаемым, заслуженным педагогом. Тридцать лет он обучал детей военной подготовке. Его предмет любили все сельские школьники. За свою деятельность учителя не раз награждали. Пока нам не известно, что толкнуло мужчину на столь опрометчивый поступок. Возможно, болезнь – утверждать не будем. Но знаем одно: семья у него благополучная, обеспеченная, и конфликтов дома просто не могло быть», — рассказали в Байганинском районном отделе образования.

Фото: Day.Az