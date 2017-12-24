КВНщик Кумар Лукманов опубликовал фото с тремя высшими наградами клуба

Этот год стал действительно успешным для нашей команды.

КВНщик Кумар Лукманов опубликовал фото с наградами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Рахмет 2017 год ты меня Кумаришь", - написал Кумар в Instagram.

Этот год стал действительно успешным для нашей команды. Они получили сразу три награды в одном сезоне: чемпион Летнего кубка, "Голосящий КиВиН", чемпион 2017 года - команда "Спарта Номад".

Фото: соцсети