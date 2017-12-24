Ильин - "зажигалка". Его танцы на тренировке всегда поднимают настроение - Уланов

Чемпион Универсиады-2017 по тяжелой атлетике казахстанец Денис Уланов подытожил уходящий год. В интервью Vesti.kz именитый штангист также охарактеризовал роль Ильи Ильина в команде.

С Улановым удалось побеседовать в Караганде, где он в компании других ведущих тяжелоатлетов страны поздравил с Новым годом воспитанников детских домов, а также детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей Караганды и Карагандинской области.

- Считаю своим долгом - радовать детей. Даже обычное фото со нами для них является своеобразным счастьем. Они рады, соответственно и я доволен. Дл я них - это праздник, и получается, что мы обмениваемся энергией.

- А для вас какой Новый год особенно запомнился?

- Помню. Есть такой момент. Однажды, в детстве, мне подарили машинку на пульте управления. Вот это сильно запомнилось. Наверное, это был даже мой самый счастливый Новый год. Тогда были редкостью такие игрушки.

- А 2017-й что вам "подарил"? Что ценнее всего?

- Уходящий год подарил мне победу на Универсиаде, к которой готовились. Жаль, на ЧМ не попали. А вот в бытовом плане - пока не было подарка (смеется).

- Как дела в команде после отстранения сборной от участия в международных стартах? Никто не забросил тренировки?

- Тренировки мы не прекращали. Только сейчас у нас традиционный отпуск, но уже в январе вновь приступим к подготовке.

- А как вы восприняли вынесенное решение по делу Ильи Ильина? Все-таки тренировались в одной группе.

- Об этом я узнал в чате, куда пришло сообщение с такой информацией. Если не ошибаюсь, Александр Зайчиков написал в группу. Лично я обрадовался за Ильина. Наконец-то все закончилось для него. И появился шанс выступить не только на Олимпиаде, но и на других стартах.

- Какова его роль в команде?

- Он - "зажигалка". Даже когда приходишь в зал на тренировку, уставший после длительного периода подготовки, голову свесил. И тут приходит Илья, со своими танцами. Пытается всех "зажечь". Сразу настроение поднимается. Он всегда тренируется в свое удовольствие. Интересно за ним наблюдать, никогда не теряет свой настрой, даже если не поднимает вес, все равно станцует. С ним намного легче тренироваться.

В общем, все мы продолжаем работать дальше. Всем спасибо за поддержку и переживания в этом году. Хочу пожелать земного счастья и крепкого здоровья. Пусть все будет хорошо у всех.

Напомним, Ильин был лишен золотых медалей Олимпиад-2008 и 2012 после перепроверки допинг-проб. Согласно решению дисциплинарной комиссии IWF он был дисквалифицирован на два года. Дисквалификация вступала в силу с момента обнаружения нарушений, а именно с 10 июня 2016 года.

Таким образом, дисквалификация казахстанского тяжелоатлета закончится в июне 2018 года, и он сможет выступить в составе сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио.

Фото пресс-службы ФТА