Неправильно припаркованные машины будут эвакуированы - ДВД Астаны

Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднены и специальная снегоуборочная техника не может осуществлять работу.

Департамент внутренних дел Астаны настоятельно рекомендует водителям не ставить автомобили вдоль дорог в период очистки проезжей части от снега, сообщает Zakon.kz.

Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднены и специальная снегоуборочная техника не может осуществлять работу по причине неправильной парковки транспортных средств.

Кроме того, на обочине дорог в местах района рынков, торгово-развлекательных центров водители авто нередко игнорируют дорожные знаки и хаотично паркуют свои машины, тем самым создавая автомобильные заторы на проезжей части.

В связи с этим полиция города официально обращается ко всем автовладельцам и призывает с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки автомашин.

Припаркованные в неустановленных местах транспортные средства с помощью эвакуаторов будут доставляться на штрафные стоянки.

Фото: Chelny-biz