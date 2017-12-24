Неправильно припаркованные машины будут эвакуированы - ДВД Астаны
Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднены и специальная снегоуборочная техника не может осуществлять работу.
Департамент внутренних дел Астаны настоятельно рекомендует водителям не ставить автомобили вдоль дорог в период очистки проезжей части от снега, сообщает Zakon.kz.
Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднены и специальная снегоуборочная техника не может осуществлять работу по причине неправильной парковки транспортных средств.
Кроме того, на обочине дорог в местах района рынков, торгово-развлекательных центров водители авто нередко игнорируют дорожные знаки и хаотично паркуют свои машины, тем самым создавая автомобильные заторы на проезжей части.
В связи с этим полиция города официально обращается ко всем автовладельцам и призывает с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки автомашин.
Припаркованные в неустановленных местах транспортные средства с помощью эвакуаторов будут доставляться на штрафные стоянки.
Фото: Chelny-biz
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