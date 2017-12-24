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В Алматы ассенизатор опрокинулся и распространил неприятный запах

24 декабря 2017, 13:03

В результате аварии никто не пострадал.

Зловонное ДТП произошло на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда, пишет Today.kz.

Ассенизатор опрокинулся прямо на проезжей части.

"Ассенизатор был полный. Все разлилось, запах из неприятнейших. Асфальт уже помыли", - рассказали очевидцы.

В результате аварии никто не пострадал.

Фото: скриншот


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