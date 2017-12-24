В Алматы ассенизатор опрокинулся и распространил неприятный запах
24 декабря 2017, 13:03
В результате аварии никто не пострадал.
Зловонное ДТП произошло на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда, пишет Today.kz.
Ассенизатор опрокинулся прямо на проезжей части.
"Ассенизатор был полный. Все разлилось, запах из неприятнейших. Асфальт уже помыли", - рассказали очевидцы.
В результате аварии никто не пострадал.
Фото: скриншот
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