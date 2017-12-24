Жамишев рассказал, с какими банками готов сотрудничать БРК

По его словам, сейчас ситуация в банках несколько выправляется, но последние годы был большой коллапс на рынке тенговой ликвидности.

Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев рассказал о том, с какими финансовыми институтами готов сотрудничать БРК, передает Zakon.kz со ссылкой на «Интерфакс-Казахстан».

«Мы встречались с банками второго уровня, чтобы они знали о нашей готовности к совместному финансированию. С банками развития и с ЕАБР нам интересно делить риски, прежде всего, с банками второго уровня – их взаимодействие с предприятиями, их мониторинг предприятий. Мы полагали, что совместное финансирование с банками второго уровня позволит лучше контролировать деятельность наших заемщиков», - сказал он.

По словам Жамишева, сейчас ситуация в банках несколько выправляется, но последние годы был большой коллапс на рынке тенговой ликвидности.

«У банков не было доступа к дешевой длинной ликвидности. У нас высокий удельный вес кредитования обрабатывающей промышленности не потому, что БРК такой большой, а потому, что банки сократили выдачу долгосрочных займов предприятиям. Тенговые ресурсы и сейчас остаются очень дорогими на рынке», - отмечает он.

Также Жамишев рассказал, что БРК работает не только с ЕАБР.

«Проект Мойнакской ГЭС, например, мы профинансировали совместно с Банком развития Китая. Большие проекты в горно-металлургической отрасли основная доля займов – не от БРК. По Актогайскому ГОКу Банк развития Китая – основной кредитор, наша доля – только $300 миллионов», - добавил он.

У БРК, уточнил Жамишев, есть меморандумы с целым рядом зарубежных банков.

«На нас открыты кредитные лимиты на $2 миллиарда, но их освоение зависит от того, придет ли к нам бизнес с проектами, в которых были бы заинтересованы банки тех стран, допустим, Польши и так далее. Если будет проект с польской компонентой, то, понятно, что фондирование – под гарантии экспортных агентств может удешевить заимствование и БРК может тогда осваивать эти кредитные линии. То есть, освоение зависит от того, с какими проектами к нам придут заемщики», - подытожил он.

С начала года БРК принял к рассмотрению 34 кредитные заявки. По состоянию на 9 ноября 2017 года 11 заявок были отклонены, по 9 заявкам на инвестпроекты и 4 - на экспортные операции, решили финансировать. Почти по всем этим заявкам подписаны кредитные соглашения.

Фото: Интерфакс-Казахстан