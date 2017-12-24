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Свыше 220 стройкомпаний оштрафованы за нарушение правил благоустройства в Астане

24 декабря 2017, 13:43

Общая сумма наложенных штрафов составила 15,9 млн тенге.

В Астане к административной ответственности за нарушение правил благоустройства привлечены строительные компании на сумму около 16 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

В этом году полиция привлекла к административной ответственности за нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов 225 строительных компаний. Общая сумма наложенных штрафов составила 15,9 млн тенге.

В основном предприятия наказаны за несвоевременную уборку и вывоз снега, наледи, мусора с прилегающих территорий, складирование строительных материалов за пределами строительного участка, отсутствие ограждений и пунктов мойки колес большегрузного автотранспорта.

Фото: astana.tk


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