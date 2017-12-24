Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полиция использовала трюк из «Симпсонов» для поимки преступников

24 декабря 2017, 14:14

Полицейские изготовили рекламные листовки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников.

Полиция графства Саут-Йоркшир (Англия) арестовала 21 преступника, используя метод, продемонстрированный в мультсериале «Симпсоны», сообщает Лента.ру.

Полицейские изготовили рекламные листовки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить рождественский подарок, им надо было лишь указать место и дату доставки.

В итоге вместо курьеров к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях приезжали стражи порядка.

Издание отмечает, что похожий прием в восьмой серии девятого сезона «Симпсонов» использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

Неясно, пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, но если это так, «Симпсоны» заслуживают аплодисментов, — резюмирует газета.

Фото: Simpsons / 20TH CENTURY FOX


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...