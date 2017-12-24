Полиция использовала трюк из «Симпсонов» для поимки преступников

Полицейские изготовили рекламные листовки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников.

Полиция графства Саут-Йоркшир (Англия) арестовала 21 преступника, используя метод, продемонстрированный в мультсериале «Симпсоны», сообщает Лента.ру.

Полицейские изготовили рекламные листовки от несуществующей фирмы, и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Если те соглашались бесплатно получить рождественский подарок, им надо было лишь указать место и дату доставки.

В итоге вместо курьеров к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях приезжали стражи порядка.

Издание отмечает, что похожий прием в восьмой серии девятого сезона «Симпсонов» использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок.

Неясно, пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, но если это так, «Симпсоны» заслуживают аплодисментов, — резюмирует газета.

Фото: Simpsons / 20TH CENTURY FOX