Предприниматель в Кокшетау скончался от огнестрельного ранения

Директор фирмы получил огнестрельное ранение, находясь в здании своего офиса в Кокшетау.

В Кокшетау от огнестрельного ранения скончался местный бизнесмен, сообщили в правоохранительных органах.

В УВД города днем 22 декабря поступил телефонный звонок от торгового представителя одной из фирм, который сообщил о странном хлопке, раздавшемся со второго этажа офисного здания.

На место выехала оперативная группа. Стражи порядка обнаружили в 47-летнего директора товарищества с огнестрельным ранением. Предпринимателя госпитализировали в больницу, где позже он скончался.

В полиции склонны считать, что это был суицид.

Начато досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Виктор Толочко