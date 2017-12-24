Предприниматель в Кокшетау скончался от огнестрельного ранения
Директор фирмы получил огнестрельное ранение, находясь в здании своего офиса в Кокшетау.
В Кокшетау от огнестрельного ранения скончался местный бизнесмен, сообщили в правоохранительных органах.
В УВД города днем 22 декабря поступил телефонный звонок от торгового представителя одной из фирм, который сообщил о странном хлопке, раздавшемся со второго этажа офисного здания.
На место выехала оперативная группа. Стражи порядка обнаружили в 47-летнего директора товарищества с огнестрельным ранением. Предпринимателя госпитализировали в больницу, где позже он скончался.
В полиции склонны считать, что это был суицид.
Начато досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
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