В Дании наркодилер спутал автомобиль полиции с такси
Стражи порядка отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли.
В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси, рассказали в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.
Стражи порядка отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому спутал такси с машиной полиции.
"Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в автомобиле полиции", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Правоохранители уточнили, что при дилере было обнаружено около тысячи доз легкого наркотика.
Фото: © AP Photo / Polfoto, Finn Frandsen
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