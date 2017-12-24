В Дании наркодилер спутал автомобиль полиции с такси

Стражи порядка отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли.

В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси, рассказали в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

Стражи порядка отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому спутал такси с машиной полиции.

"Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в автомобиле полиции", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители уточнили, что при дилере было обнаружено около тысячи доз легкого наркотика.

Фото: © AP Photo / Polfoto, Finn Frandsen