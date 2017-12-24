В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Утром и днем 25 декабря, ночью 26 декабря в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки.

Штормовое предупреждение по четырем областях Казахстана объявил РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Утром и днем 25 декабря, ночью 26 декабря в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). 25-27 декабря ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. В Таразе 25-27 декабря прогнозируют ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

26 декабря в Южно-Казахстанской области местами возможны сильные осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед.Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами порывы 30 м/с и более.

25-26 декабря в Павлодарской области ожидаются осадки (снег), местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 25 декабря порывы 23-28, местами 30 м/с и более.

26 декабря, днем 27 декабря в Восточно-Казахстанской области - местами сильные осадки (снег), метель, туман, гололед. Днем 25, сутки 26-27 декабря ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 25, сутки 26 декабря местами порывы 30 м/с и более.





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