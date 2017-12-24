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Картины, которые сложно отличить от реальности

24 декабря 2017, 15:37

Уровень мастерства некоторых художников заставляет встрепенуться.

«Стоп! Это точно не фото? Это картина?» — так обычно реагируют посетители галерей, глядя на эти работы. Ведь некоторые полотна получаются реальнее, чем фотографии!

Уровень мастерства некоторых художников заставляет встрепенуться.


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