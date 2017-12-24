В Шымкенте задержали двоих наркодилеров

Экспертиза показало, что изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», весом около 60 грамм.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО в ходе ОПМ задержали 29-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в сбыте наркотических средств, передает patrul.kz.

Полицейские обнаружили у задержанного в кармане одежды два полиэтиленовых пакета с содержимым растительного происхождения, похожим на марихуану.

«Далее при проведении оперативных мероприятий сотрудники УБН задержали подельника подозреваемого, 44-летнего местного жителя, у которого при обыске полицейские изъяли еще два полиэтиленовых пакета с наркотиками», - сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Экспертиза показало, что изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», весом около 60 грамм.

«По данному факту проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», - проинформировали в полиции.

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