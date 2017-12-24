Мать требует наказать учителя, рассказавшего её дочке правду про Деда Мороза

Стефани Бойден из Ковентри, Великобритания, возмущена поведением учителей её 11-летней дочери Деми. Накануне Рождества педагоги решили открыть детям глаза и рассказали, что Санта-Клауса не существует.

На своей странице в "Фейсбуке" мать шестерых детей опубликовала пост, в котором обвинила учителей в разрушении рождественского волшебства. Вернувшись из школы, дочь подошла к Стефани и задала ей вопрос в лоб.

"Моя дочь подошла, села на мою кровать и сказала: "Санта не настоящий". Я спросила: "Кто тебе такое сказал?" - Стефани Бойден.

Девочка объяснила маме, что об этом ей рассказали учителя на общем собрании в школе. Стефани попыталась убедить дочь в обратном, но попытка была не слишком успешной. Теперь женщина пытается выяснить, зачем педагогам потребовалось разрушать детскую веру в чудеса. Она уже связалась с директором школы, и он извинился перед Стефани за поведение учителей. Официального комментария от руководства учебного заведения пока не последовало, сообщает Daily Mail.

Отметим, что большинство комментаторов разделили возмущение Стефани и написали, что дети должны как можно дольше оставаться детьми. Впрочем, нашлись и те, кто счёл одиннадцать лет весьма подходящим возрастом для того, чтобы узнать правду.